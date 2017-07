Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Ich werde mich an diesem Wochenende - wenn ich mal nicht auf dem Balkon sitze und einen Drink schlürfe - mit meiner aktuellen Spiele-Liebe verbringen. Auf Hinweis von Kollege Mirco habe ich mir nämlich Cryptark für die PS4 heruntergeladen und das hat mein Herz im Sturm erobert. Ich liebe es, die prozedural generierten Raumschiffwracks zu erforschen, Sicherheitssysteme abzuschalten, Gegner wegzuballern und auf die Suche nach neuen Waffensystemen zu gehen.

Der Schwierigkeitsgrad hat es allerdings in sich, bislang habe ich es nicht geschafft, die letzte Stufe in der Kampagne zu erreichen, vorher ging mir bislang immer das Geld aus. Ich bin mir aber sicher, dass ich es an diesem Wochenende schaffen werde und freue mich schon jetzt darauf, den virtuellen Raumanzug überzustreifen und den Alien-Gegnern mit den gut geölten Waffensystemen den Marsch zu blasen. Wenn ihr wissen wollt, wie Cryptark funktioniert, solltet ihr mein Vorstellungs-Video schauen.

Was zocken die restlichen GamePros?

Rae wühlt sich immer noch durch Don't Starve Together auf der PS4, der Multiplayer-Part von Don't Starve hat es ihr nach wie vor angetan. Zwischendurch legt sie auch immer wieder ein paar Runden in Darkest Dungeon ein und hat auf der Vita den skurrilen Indie-Bartender-Simulator VA-11 HALL-A herausgekramt. Ob wir ihr sagen sollten, dass bei dieser Hitze virtuelle Drinks eher nutzlos sind?

Mirco ist am Wochenende zwar die meiste Zeit unterwegs, trainiert aber weiterhin fleißig Arms auf der Switch, in das er mittlerweile über 40 Spielstunden versenkt hat und derart routiniert ist , dass sich niemand aus der Redaktion mehr traut, gegen ihn anzutreten. Wenn er am Sonntag wieder zuhause ist, schmeißt er seine PS4 an, um Final Fantasy 12: The Zodiac Age weiterzuspielen. Der Test dazu kommt in der nächsten Woche, einen Grafikvergleich zum Original könnt ihr schon jetzt sehen.

Für Dom ist am Samstag und Sonntag ein bisschen Retro-Zeit angesagt, denn er spielt noch einmal die beiden Klassiker Max Payne und Call of Duty. Aktuell entwickeln die Max-Payne-Macher den Titel P7, der auch auf der PS4 erscheinen wird. Call of Duty 1 beschränkte sich noch fast ausschließlich auf den Singleplayer, der Multiplayer-Aspekt wurde erst später relevanter. Wir haben für euch eine Liste der 10 wichtigsten Singleplayer-Ego-Shooter zusammengestellt.

Ähnlich wie Mirco ist auch Hannes am Wochenende auf Achse und wird deswegen hauptsächlich auf seinem Handy spielen, höchstwahrscheinlich Knights of Pen and Paper 2. Aber auch die Switch hat er im Gepäck, um Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas noch eine zweite Chance zu geben. Beim ersten Anlauf war er noch nicht so angetan wie Mirco und ich in unserem Test, vielleicht packt ihn der Zelda-Klon ja beim zweiten Mal.

Und während unserer Linda im wohlverdienten Urlaub weilt, bekommt Tim am Wochenende Besuch von seinen Großeltern. Und das bedeutet: Analogspiele. Für Oma und Opa werden im Hause Hödl Würfel und Blöcke herausgekramt denn es steht Kniffel auf dem Programm! Für weitere analoge Tipps verweise ich euch an dieser Stelle gerne an meinen Brettspiel-Empfehlungs-Artikel.

