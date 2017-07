Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Das Wochenende steht in den Startlöchern und wie immer heißt das für uns, dass es an der Zeit ist zu verraten, was wir an den freien Tagen spielen und zu fragen, was ihr so spielt.

Mich verschlägt es dieses Wochenende wie so viele in die Beta von Destiny 2. Nachdem ich den ersten Teil ausführlich gespielt habe und auf der E3 2017 auch schon die Kampagne am PC und den PvP-Modus angetestet habe, wird es nun Zeit, mir den Strike näher anzusehen. Ebenfalls auf dem Plan steht die offene PC-Beta zur Harry Potter-Skyrim-Mischung Citadel: Forged With Fire, die morgen stattfindet. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel und werde es daher in Augenschein nehmen. Und natürlich steht auch wieder die eine oder andere Runde Don't Starve Together an. Nachdem wir den Froschregen überlebt haben, kann es schließlich nur noch besser werden. Hoffentlich.

Mehr: Destiny 2 - Warum es die Beta nicht schaffen wird, neue Spieler zu überzeugen

Wenn Linda nicht gerade ums Überleben kämpft, macht sie anderen den Garaus. In Hitman, versteht sich. Zumindest hoffen wir das. Hannes hat sich bereits ein wenig eher ins Wochenende verkrümelt, um noch etwas mehr Destiny 2 zu spielen, über das er ja bereits – sofern er nicht wieder von Nex Machina abgelenkt wird. Heiko mag es hingegen klassisch und Spielt eine Runde Diablo 3, wobei er dank der heute startenden Season 11 neue Abwechslung bekommen dürfte.

Mehr: Destiny 2 - 5 Details aus der Beta, die Lust auf mehr machen

Dom hat ein eher nostalgisches Wochenende vor sich, denn neben Titanfall 2 steht bei ihm außerdem noch Turok: Dinosaur Hunter auf dem Plan. Wenn dann noch Zeit ist, quetscht er außerdem noch ein wenig Black the Fall in seine freien Tage. Mirco widmet sich zumindest ein wenig der Destiny 2-Beta, allerdings wird er die meiste Zeit in Splatoon 2 verbringen, das heute erscheint. In seinem Test berichtet er ausführlich davon, was euch in dem Nintendo Switch-Spiel erwartet.

Mehr: Splatoon 2 - Guide: Fundorte aller Schriftrollen im Heldenmodus

Und was spielt Tim? Wer jetzt auf Persona 5 getippt hat, der darf sich gern selbst auf die Schulter klopfen, denn natürlich spielt Tim Persona 5. Wir haben die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben, dass sich das noch einmal ändern wird.

Jetzt seid ihr dran! Verratet uns: Was spielt ihr am Wochenende?