Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Wochenende! Das bedeutet vor allem eines: Zocken. Das weiß auch Tentakelgesicht Xur aus Destiny 2 und streckt seine (Finger? Arme? Barthaare?) Fühler auch dieses Mal nach der Gamepro-Redaktion aus, heute übrigens im Rigg auf dem Planeten Titan. Dabei gehen ihm fast alle unsere Redakteure ins Netz.

Mehr: Destiny 2 - Server am Montag für sechs Stunden offline, Update 1.0.3 kommt

So zieht es von Rae über Linda und Hannes bis hin zu Mirco alle in das Shooter-MMO. Das gemeinsame Ziel ist, den Power-Level zu steigern, um endlich den ersten waschechten GamePro-Raid in Angriff nehmen zu können! Und weil Mirco das Ziel schon lange erreicht hat und sich im Olymp der Hüter-Elite ohne gleichrangige Freunde langweilt, vertreibt er sich die Wartezeit bis dahin mit SteamWorld Dig 2 und Dragon Ball: Xenoverse 2.

Alle spielen Destiny 2. Alle? Nein! Zwei junge PraktikantInnen trotzen dem Destiny-Hype und stellen sich an diesem Wochenende anderen Herausforderungen. Neuzugang Nasti wird dabei vor allem ihr Flegmon trainieren, um der zweiten Inselkönigin in Pokémon Sonne zu zeigen, wo der Hammer hängt! "Eventuell" klinkt sie sich aber auch mal wieder in Pokémon Go ein, um am aktuellen Sonnenwende-Event teilzunehmen.

Mehr: Pokémon - Ash kämpft im Sonne & Mond-Anime gegen Misty & Rocko

Meine Wenigkeit konnte durch den Verzicht aufs Zocken letztes Wochenende eine Hausarbeit beenden, was mich sehr freut. Umso besser, dass ich noch zwei weitere vor mir habe und damit mein aktuelles Wochenendprogramm schon wieder restlos verplant ist. Wenn ich aber zocken könnte, würde ich endlich mal Overwatch ausprobieren, das an diesem Wochenende gratis für PS4, Xbox One und PC ausprobiert werden kann.

Welchen Spieleperlen wendet ihr euch an diesem Wochenende zu?