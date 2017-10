Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Die Tage werden kürzer, kälter und feuchter. Der Herbst ist in vollem Gange und möchte uns mit all seiner Kraft davon überzeugen, dass wir unsere Zeit lieber drinnen verbringen sollten. Dem leisten wir gerne Folge und so zieht es an diesem Wochenende Linda, Rae und Hannes auf den Planeten Io in Destiny 2, um sich mit Tentakelgesicht Xur zu treffen.

Das Shooter-MMO ist allerdings nicht das einzige Spiel, das auf dem Plan steht. Bei Linda zum Beispiel geht es mit Hob, das Rae gerade erst getestet hat, eher Indie-lastig zu. Außerdem wird sie den lange ersehnten Cartoon-Platformer Cuphead spielen, während sowohl Hannes als auch Mirco in Golf Story einige Runden drehen werden. Nebenher stehen noch SteamWorld Dig 2 (Hannes) und Dragon Ball: Xenoverse 2 (Mirco) an.

David liefert sich stattdessen lieber actionreiche Gefechte gegen andere Spieler. Per Fallschirm geht es für ihn herab auf die bunten Schlachtfelder vom kostenlosen Battle-Royal-Modus von Fortnite, per Jetpack in die (nicht so bunten) Multiplayer-Arenen von LawBreakers.

Nachdem Nasti letztes Wochenende die zweite Inselkönigin in Pokémon Sonne gnadenlos überrollt hat, steht diesmal die dritte Insel an. Unser Neuzugang Dennis wird ebenfalls nostalgischen Gelüsten nachgehen: Er widmet sich an diesem Wochenende seinem SNES Mini. Ich hingegen werde mich erneut an meine Hausarbeiten setzen und mich mit jedem Tag mehr darauf freuen, in zwei Wochen endlich Dishonored 2 nachholen zu können!

Wie sieht es bei euch aus? Welche Spielen bringen an diesem Wochenende eure Tasten zum Glühen?