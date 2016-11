Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Hannes spielt an diesem Wochenende unter anderem Alienation. Und ihr?

Freitag war schon bei den alten Griechen der Tag in der Woche, an dem alle Philosophen vor dem NES hockten und sich über die 8-Bit-Optik gefreut haben, die damals noch total modern war. Diese Tradition führen wir bis in die Moderne fort und daher verraten wir euch jetzt, mit welchen Spielen wir uns an diesem Wochenende die Zeit vertreiben werden.

Ich nehme etwas Abstand vom aktuellen AAA-Trubel und feile weiter an meinem Wüstenstädchen, das ich gerade in Dragon Quest Builders aus dem Boden stampfe. Zwischendurch springe ich dann immer wieder zu dem großartigen Alienation, das gerade im aktuellen PSN-Sale für wenig Geld zu haben ist.

Dom hat viel zu tun, schließlich wühlt er sich durch die neue Telltale-Folge zu Batman, stapft in der Skyrim: Special Edition durch Himmelsrand und liefert sich deftige Gefechte in Call of Duty: Infinite Warfare sowie Battlefield 1. Auch Rae will wissen, wie es mit Batman weitergeht, riskiert aber auch einen Blick auf Titanfall 2.

Mirco hat sich Oxenfree geschnappt und probiert sich ebenfalls an Infinite Warfare. Und während Chris seine alte Skyrim-Liebe aufflammen lässt und Tim durch die Gräben von Battlefield 1 robbt, prüft Tobi den Koop-Modus von Infinite Warfare auf Herz und Nieren.

Jetzt seid ihr dran: Was zockt ihr?