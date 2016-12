Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Kaum habe ich letzten Sonntag das erste Kerzlein auf dem Adventskranz angezündet, ist auch schon wieder Wochenende. Und ich freue mich schon die ganzen Tage darüber, ab morgen wieder in die Welt von Final Fantasy 15 einzutauchen, denn nach dem Test und dem Test-Video kann ich nun die restlichen Zipfel von Eos in Ruhe erkunden.

Nebenbei werde ich aber immer mal wieder den 3DS anschmeißen und ein paar Drachen in 7th Dragon 3 verdreschen. Diese JRPG-Perle hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm und nun komme ich kaum noch davon los. Wer mehr dazu erfahren will, sollte sich meinen Angespielt-Artikel durchlesen.

Kollege Tobi hat ein nicht ganz so entspanntes Wochenende vor sich, da er sich für den Test bereits fleißig durch The Last Guardian knobelt. Tim tut es ihm gleich und hat es sich schon auf den virtuellen Schultern des Fantasiewesens Trico bequem gemacht.

Chris mag es hingegen düsterer und versucht passend zur Jahreszeit im Schneesturm von The Long Dark zu überleben. Und unsere Social-Media-Vertretung Janos tobt sich in Watch Dogs 2 aus, während auch Heiko Final Fantasy 15 weiterspielt. Was Dom und Rae am Wochenende zocken, ist leider nicht überliefert - beide sind bereits im verdienten Feierabend (während ich noch diesen Artikel schreibe).

Und nun seid ihr dran: Was zockt ihr am Wochenende?