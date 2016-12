Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Die Vorweihnachtszeit fliegt nur so dahin, an diesem Sonntag können wir schon die dritte Adventskerze anzünden. Aber kein Wunder, dass die Zeit so schnell vergeht, wenn man gute Spiele am Start hat. Am letzten Wochenende habe ich mich beispielsweise durch das wunderschöne Abenteuer The Last Guardian auf der PS4 geknobelt. Wer meine Meinung dazu wissen will, kann hier meinen Test zum Spiel lesen.

An diesem Wochenende gebe ich mich allerdings keinem neuen Spiel, sondern wilden Nostalgiegelüsten hin. Als ich nämlich gehört habe, dass Excitebike 64 als Virtual Console-Titel für die Wii U erscheint, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Motorradrenner gehört auf dem N64 zu meinen Alltime-Favorites und meistgespielten Rennspielen überhaupt, damals habe ich insbesondere im Multiplayer-Modus (Fußball!!!) unzählige Stunden verbracht. Ich kann es kaum erwarten, mich ab Samstag wieder durch den virtuellen Matsch zu wühlen.

Ich habe The Last Guardian schon am letzten Wochenende durchgespielt, einige meiner Kollegen werden es mir wohl in den nächsten Tagen gleich tun. Sowohl Mirco als auch Tim werden sich ins Gefieder von Trico krallen und die letzten Rätsel bis zum Abspann lösen. Und auch Dom begibt sich in die gewaltigen virtuellen Gemäuer aus Fumito Uedas aktuellem Werk, außerdem bereitet er sich mit The Last of Us gedanklich schon auf den zweiten Teil The Last of Us: Part 2 vor, der in der letzten Woche angekündigt wurde.

Rae wird an diesem Wochenende einige Stunden in Karnaca und Himmelsrand verbringen, denn sowohl Dishonored 2 als auch The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition stehen bei ihr auf dem Plan. Janos zockt ebenfalls Dishonored 2 und Heiko will endlich Mafia 3 beenden. Hannes schließlich hat das Overcooked-Angespielt-Video von Mirco und mir derart gut gefallen, dass er sich in den nächsten Tagen ebenfalls ins Koch-Chaos von Overcooked stürzen will.

Und jetzt ihr: Was landet am Wochenende in euren Konsolen?