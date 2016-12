Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Was zockt ihr am Wochenende?

Weihnachten naht mit großen Schritten und sicherlich wird nicht jeder dazu kommen, nächste Woche ordentlich zu Spielen. Daher genießen wir diese Woche noch einmal ein entspanntes Wochenende mit ein paar neuen und alten Spielen.

Nachdem ich Stardew Valley schon viele Stunden am PC gespielt habe, werde ich mich nun der PS4-Fassung widmen und gemütlich von der Couch aus meine Farm pflegen. Was gibt es schließlich schöneres als vom gemütlichen Sofa aus und unter ein paar Decken vergraben, das ungemütliche Wetter draußen zu vergessen und mit den pixeligen Bewohnern von Stardew Valley die verschiedenen Jahreszeiten zu feiern? Ich hoffe nur, dass es nicht wieder darin endet, dass ich wieder ewig Fische fange oder durch Dungeons geistere bis mein armer Charakter vor Erschöpfung ohnmächtig wird...

Während ich meinen digitalen grünen Daumen pflege, treibt es Dom von den Schlachtfeldern in Battlefield 1 in das Indie-Schlafzimmer von One Night Stand. Hannes versucht sich ebenfalls als Farmer in Stardew Valley und auch Mirco möchte die Gießkanne schwingen - sofern er sich denn von 7th Dragon 3 losreißen kann. Tobi dreht unterdessen ein paar Runden in Forza Horizon 3 und Heiko kämpft in Final Fantasy 15 gegen seinen eigenen Komplettierungsdrang. Fast schon nostalgisch geht es bei Tim zu, der zum dritten Mal Life is Strange spielt.

Und nun wollen wir wie immer von euch wissen: Was zockt ihr am Wochenende?