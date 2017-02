Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Was zockt ihr am Wochenende?

Ich habe gerade einen kleinen Freudentanz vorm Schreibtisch aufgeführt, denn ist es Freitagabend, 18 Uhr - und somit Wochenende! Lasst die Sektgläser klirren, die Schampus-Korken knallen oder euch eine warme Badewanne ein, bevor ihr an euren freien Tagen wieder den Controller in die Hand nehmt.

Nachdem ich mich letztes Wochenende in die Closed Beta von Ghost Recon: Wildlands gestürzt habe (hier mein ausführliches Fazit), lege ich mir ab heute Abend die Ritterrüstung in der Open Beta von For Honor an. Hier will ich unbedingt die Assassinen-Klassen ausprobieren, um auch ein Händchen für etwas anspruchsvollere Klassen zu bekommen.

Nebenbei grusel ich mich durch Resident Evil 7 oder kloppe mich mit Velvet und ihrer Piratencrew durch Tales of Berseria. Abends im Bett wird dann noch etwas Steins;Gate "gezockt" beziehungsweise gelesen, bis die Augen müde sind.

Das zocken die Kollegen

Weil für die meisten meiner Kollegen JRPGs bei weitem nicht so reizvoll sind wie frisch geschärfter Stahl, holzen sich auch Dom und Tim durch For Honor. Wenn ihr das auch vorhabt: Hier hat Dom alle wichtigen Infos zur Beta für euch.

Hannes und Linda hingegen stellen sich in Nioh der Herausforderung, während Tobi in Sniper Elite 4 seine Scharfschützen-Skills unter Beweis stellt.

Und nun seid ihr dran. Wir wollen von euch wissen:

Was zockt ihr am Wochenende?

