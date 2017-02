Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Horizon: Zero Dawn beherrscht unser Wochenende. Wie siehts bei euch aus?

Jeden Freitag verraten wir euch, welchen Spielen wir am Wochenende unsere Aufmerksamkeit schenken und legen euch dabei die verschiedensten Titel ans Herz. Doch diesmal steht alles im Zeichen von Horizon: Zero Dawn. Na gut, fast alles. Während ich noch auf meine Version warte, vertreibe ich mir die Zeit mit den DLCs zu Resident Evil 7 - auch wenn mich die Story-Episode Daughters schon mal ziemlich enttäuscht hat.

Heiko, Rae, Linda und Hannes spielen wiederum fleißig Horizon, wobei Hannes zumindest ab und zu von der Post-Postapokalypse ins feudale Japan von Nioh wechselt. Zusätzliche Abwechslung in unsere Wochenend-Empfehlungen bringen auch Dom und Mirco. Denn Dom tobt sich auf den Schlachtfeldern von For Honor aus, wohingegen Mirco die Weiten von Breath of the Wild erkundet. Wie ihm der Launch-Titel für die Nintendo Switch gefällt, entnehmt ihr seinem ersten Fazit zum neuen Zelda.

Und was zockt ihr am Wochenende?