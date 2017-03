Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Was zockt ihr am Wochenende?

Das erste Wochenende im Zeitalter der Nintendo Switch steht an und daher ist unsere wöchentliche Frage, zu welchem Spiel ihr in eurer Freizeit greift, ganz besonders interessant. Wie immer werden wir erst selbst ausplaudern, welchen Abenteuern wir uns widmen und dann verratet ihr uns, was bei euch ansteht.

Meinung: Die Nintendo Switch ist die perfekte Zweitkonsole für PS4-Besitzer

Ich selbst greife wenig überraschend zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, habe dabei aber die Wii U-Fassung im Gepäck, mit der ich mich dann gebührlich von der Konsole verabschiede. Auch Tim und Tobi haben mir versprochen, Hyrule zu erkunden, ebenso wie Mirco, der auch nach seinem Mammut-Test einfach nicht genug von Link bekommen kann.

Der andere Teil der Redaktion scheint sich aber lieber mit Aloy beschäftigen zu wollen, denn sowohl Rae, Dom, Heiko als auch Linda zieht es wieder in die wunderschöne Spielwelt von Horizon: Zero Dawn.

Jetzt seid ihr dran!