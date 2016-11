Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten, was wir spielen. Und wie sieht es bei euch aus?

Dishonored 2

Eine weitere Woche neigt sich dem Ende — oder vielmehr ihrem Highlight zu! Und auch dieses Mal schleppen ich und meine Kollege allerhand Spiele nach Hause, die entweder für Tests und Kolumnen oder dem Freizeitvergnügen gespielt werden wollen.

Ich werde dieses Wochenende die Server von Battlefield 1 mit Level 37 vorübergehend hinter mir lassen müssen und stattdessen möglichst viel in Dishonored 2 und Watch Dogs 2 erleben: Zwei heiß erwartete Titel, über die es sicherlich viel viel zu reden geben wird! Auch Rae und Tim gehen gemeinsam mit mir in der Welt von Dishonored 2 auf Abenteuerfahrt — freut euch also schon auf einige, hoffentlich spannende Artikel!

Hannes hingegen widmet sich weiter seinem derzeitigen Liebling und schmeißt Divinity: Original Sin in die Konsole, während Mirco Pokémon Sonne bevorzugt und Tobi schließlich die 30 Spiele des NES Mini rauf- und runterbetet. Last but not least kündigt Chris an, sich mit The Long Dark in die eisigen Nächte des Survival-Spiels zurückzuziehen. Hoffen wir, dass er lebendig zurückkehrt!

Nun sind wir natürlich neugierig: Was werdet ihr dieses Wochenende spielen? Wir verfolgen gespannt die Kommentare!