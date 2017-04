Was zockt ihr zu Ostern? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Dank Ostern haben wir zwei Tage mehr, die wir mit Videospielen verbringen können. Da ich selbst auf Heimaturlaub bin, werde ich aber Abstand von meiner PS4 nehmen und meine Zeit stattdessen mit meiner Nintendo Switch und The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie mit Pokémon GO verbringen. Bei Niantics Mobile-Hit warte ich übrigens immer noch sehnlich auf ein Oster-Event, das alleine aber nicht ausreicht, um mich langfristig wieder für die Taschenmonster-Jagd zu begeistern.

In Breath of the Wild hingegen habe ich noch allerhand zu tun. Bisher habe ich mich davor gesträubt, einen der vier Titanen in Hyrule anzugehen und bin stattdessen wie eine Abenteurerin durch die Open World gestapft. Das soll sich nun aber ändern und ich will wieder etwas in der Hauptgeschichte vorankommen.

Was spielen die anderen?

Mirco ist wie ich immer noch in Breath of the Wild verknallt und spielt zur Abwechslung das 2D-Actionspiel Mr. Shifty. Rae stürzt sich in den Multiplayer von Mass Effect: Andromeda, sofern denn die Server mitspielen und sich nicht ebenfalls in den Oster-Urlaub verabschieden. Hannes bleibt hingegen Persona 5 treu, das ich am Wochenende leider schweren Herzens in Berlin zurücklassen muss.

Ich habe gerade das zweite Palace abgeschlossen und nun scheint die spannende Geschichte der Phantom Thieves, die in Tokyo Kriminelle bekehren, endlich Fahrt auf zu nehmen. 20 Spielstunden habe ich bereits und vermutlich werde ich mich nach Ostern wie ein Geier auf das JRPG von Atlus stürzen, das in unserem Test übrigens eine 94 abgestaubt hat.

Dom hingegen spielt Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch und das bockschwere Dungeon Crawler-RPG Darkest Dungeon, das mit einem wunderbar düsteren Dark Fantasy-Design und einem spannenden Kniff daherkommt: Unsere Helden erleiden bei unseren Erkundungstouren Stress, können Ticks wie Kleptomanie entwickeln oder sogar an einem Herzinfarkt sterben. Ein faszinierendes kleines Indie-Spiel, das auf jeden Fall einen Blick wert ist! Darkest Dungeon gibt es mittlerweile sogar für die PS4.

Genug von uns. Was spielt ihr zu Ostern?