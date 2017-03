Watch Dogs 2 - Entwickler ändern DLC-Pläne, mehr Gratis-Inhalte im Multiplayer

Watch Dogs 2

Nach dem allenfalls durchschnittlichen Vorgänger Watch Dogs versuchte sich der Nachfolger an einer 180°-Kehrtwende: Watch Dogs 2 ist farbenfroh, bemüht hip und macht uns zum leidig charismatischen Anführer einer jugendlichen Hacker-Clique, die nur Flausen im Kopf hat, Streiche spielt - aber auch mit dem gesamten Inventar des amerikanischen Militärs um sich schießen darf. Dieser eigenwillige Mix kam bei Kritikern und Spielern nur bedingt gut an. Obwohl die Spielwelt von Watch Dogs 2 durchaus ihre Reize hat, verabschiedete sich nach und nach auch die Community.

Ubisoft allerdings scheint nicht gewillt, seine verbliebenen Spieler zu verlieren und hat nun ordentlich an ihren DLC-Plänen geschraubt. So wird der am 18. April erscheinende DLC "Keine Kompromisse" nicht wie ursprünglich angekündigt exklusiv für alle Käufer den Multiplayer-Modus Showdown verfügbar machen. Stattdessen wird der Modus gratis für alle Spieler erscheinen, während der DLC als Ersatz nun einige zusätzliche Singleplayer-Inhalte liefern wird: Käufer dürfen sich auf eine DedSec-Operation, Zeit-Herausforderungen, zwei nicht tödliche Waffen und drei Kostüm-Packs freuen, die euch in einen Feuerwehrmann, Polizisten oder Sanitäter verwandeln.

Das nächste große Gratis-Update folgt dann im Juni und wird Spielern die Möglichkeit geben, in einer Gruppe mit bis zu vier Freunden die Spielwelt zu erkunden und gemeinsam Aktivitäten zu erledigen.

Kann euch ein solches Angebot davon überzeugen, Watch Dogs 2 wieder in die Konsole zu schieben?