Watch Dogs 2 - Ubisoft versteckt Hinweis auf ein Sci-Fi-Projekt im Spiel

Watch Dogs 2

In Watch Dogs 2 gibt es eine Mission, in der wir den E3-Trailer eines unangekündigten Videospiels stehlen müssen. Noch dazu ist das Opfer unseres Diebstahls ein Spielestudio, das nicht ganz zufällig stark an Ubisoft erinnert. Doch was hat es mit diesem Trailer auf sich? Stellt der Publisher damit ganz nebenbei und sehr kreativ tatsächlich sein nächstes großes Projekt vor? Urteilt selbst:

Der mehr als auffällige Nondiscloure-Hinweis legt den Schluss nahe, dass es sich andererseits bloß um einen Scherz handeln könnte. Außerdem ist es bis zur nächsten E3 noch über ein halbes Jahr hin. Warum also jetzt schon einen Trailer veröffentlichen? Bis zu einer offiziellen Ankündigung seitens Ubisoft muss es also beim Rätselraten bleiben. So häufen sich auch bei Reddit Spekulationen zu dem Clip. Doch was wird hier überhaupt gezeigt? Ist es das nächste Far Cry im Weltraum? Oder eine galaktische Szene aus dem nächsten Assassin's Creed? Oder alles Humbug?

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November für PS4 und Xbox One.

Was glaubt ihr? Ist das wirklich der Trailer zum nächsten Ubisoft-Projekt oder trollen uns die Entwickler?