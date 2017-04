We Happy Few - Survival-Spiel wird verfilmt

Soll in Zukunft auch auf der großen Leinwand zu sehen sein: We Happy Few

Noch steckt We Happy Few in der Early-Access-Phase, die Pläne der Entwickler für das Survival-Spiel sind jedoch groß. Wie das Branchenblatt Variety berichtet, arbeiten die Verantwortlichen von Compulsion Gaming aktuell daran, den Titel in die Kinos zu bringen.

Dazu schließt sich das Studio mit Gold Circle Entertainment zusammen, den Produzenten der Pitch-Perfect-Filme. Zusätzlich sitzt auch das Unternehmen dj2 Entertainment mit im Boot. Die Firma ist aktuell auch an der Entstehung der Spiele-Verfilmungen von Life is Strange, Sonic The Hedgehog und Sleeping Dogs beteiligt.

Nach Community-Feedback: Großer Patch online

Der Film zu We Happy Few steckt noch in den Kinderschuhen. Bisher gibt es keine Autoren geschweige denn einen Regisseur oder Darsteller. Jedoch sind sich alle Parteien sicher, dass sie vielversprechende Ideen haben, wie sie das Spiel in einen Film umwandeln können. Ein geplanter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt.

We Happy Fews: Großes Clockwork-Update bringt wichtige Verbesserungen

We Happy Few - Clockwork-Update im Trailer: So sehen die Neuerungen aus

Alle 39 Bilder ansehen