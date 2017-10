Wertungsspiegel: Super Mario Odyssey - Das beste Spiel des Jahres?

Die Qualität einer Nintendo-Konsole steht und fällt mit den Super Mario-Ablegern. Na gut, so extrem ist es dann doch nicht, aber der ehemalige Klempner und seine Abenteuer sind für Nintendo immer besonders wichtig. Schon im Vorfeld hochgelobt, schickt sich nun Super Mario Odyssey an, die Nintendo Switch mit einem weiteren Highlight und vielleicht sogar Kaufgrund zu versehen.

Mein Kollege Tobi hat sich dem Spiel in unserem Test natürlich schon zur Brust genommen und spricht dabei von einem Meisterwerk, das sich kein Switch-Besitzer entgehen lassen sollte. Aber was sagt eigentlich der Rest der Welt zu Super Mario Odyssey? Wir haben die ersten Test-Wertungen gesammelt und für euch in eine Übersicht gepackt.

Super Mario Odyssey - Die Review-Wertungen im Überblick