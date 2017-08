White Day 2: Swan Song - Sequel zum Kult-Horrorspiel für PS4 angekündigt

White Day: A Labyrinth Named School gehört zu den wohl furchteinflößendsten Horror-Schockern. Darum erfreut sich das koreanische Spiel insbesondere bei Streamern größter Beliebtheit und genießt mittlerweile eine Art Kultstatus unter den Found Footage-Horrorspielen. Dabei erscheint der neu aufgelegte erste Teil erst jetzt in den westlicheren Ländern, in Korea kam das Spiel ursprünglich schon 2001 auf den Markt. Die Fortsetzung namens White Day 2: Swan Song soll 2018 veröffentlicht werden und zwar nicht mehr nur als VR-Fassung.

Der Titel soll nun sowohl innerhalb der koreanischen Spieler-Gemeinde als auch im englischsprachigen Raum einheitlich White Day 2: Swan Song lauten. Die Fortsetzung des Entwicklerstudios Sonnori-Corporation war eigentlich als reiner Virtual Reality-Titel geplant, aber auch das hat sich geändert: Das Horrorspiel bietet zwar PSVR-Unterstützung, kann aber auch ohne ein entsprechendes Headset gespielt werden.

Aktuell wurde noch keine PC-Fassung angekündigt, momentan ist nur von der PS4 die Rede. Hierzulande erscheint der erste, leicht angepasste Teil am 25. September für die PS4 und am 22. September via Steam für den PC. Hier findet ihr die Teaser-Webseite für White Day 2: Swan Song. Die Zusammenfassung der Story gibt es bisher allerdings leider nur auf Koreanisch.

Kennt ihr den ersten Teil schon? Was erhofft ihr euch vom Sequel?

White Day: A Labyrinth Named School - Screenshots ansehen