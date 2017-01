Wii U - Nintendo beendet Produktion in Japan offiziell

Wii U

Bereits im November des letzten Jahres verkündete Nintendo, den Produktionszyklus der Wii U in Japan beenden zu wollen. Wann das genau geschehen soll, gab der Konzern damals nicht bekannt.

Wie der Nintendo nun aber auf seiner japanischen Website (via Kotaku) mitteilt, ist die Produktion der Wii U in Japan jetzt offiziell beendet. Damit werden ab sofort keine neuen Konsolen mehr hergestellt, sondern nur noch Restbestände in japanischen Läden verwertet. Zur Zukunft der Wii U in Europa und anderen Regionen ist bislang noch nichts bekannt.

Mit der Nintendo Switch in den Startlöchern bleibt es aber nur eine Frage der Zeit, bis auch außerhalb Japans die letzte Wii U über das Band rollt.

Die Nintendo Switch indes soll am 3. März 2017 auf den Markt kommen. Alle Infos zur neuen Nintendo-Konsole haben wir euch hier zusammengefasst.

