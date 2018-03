Update:

Geralt darf tatsächlich bald als spielbarer Charakter mit seinen Schwertkampf- und Hexer-Künsten in Soul Calibur 6 angeben. The Witcher 3-Entwickler CD Projekt RED hat den Gastauftritt des Hexers im kommenden Beat 'em Up via Pressemitteilung bestätigt.

Wie in The Witcher ziehen wir als Geralt auch in Soul Calibur 6 mit einer Kombination aus Schwertkampf, fähigkeitssteigernden Tränken und offensiven Zaubern in den Kampf. Die englische Sprecherstimme Doug Cockle leiht dem Hexer auch diesmal wieder seine Stimme. Aber nicht nur Geralt feiert einen Auftritt in Soul Calibur 6.

Auch Kaer Morhen, der Heimatfestung der Wolfsschule, wurde für das kommende Spiel umgesetzt und dient als Stage.

Zum Gastauftritt von Geralt gibt's einen frischen Trailer:

Das waffenbasierte Kampfspiel Soul Calibur 6 erscheint 2018 für PS4, Xbox One und PC.

Originalmeldung:

Vor wenigen Tagen deutete CD Projekt RED-Community Manager Macin Momot einen möglichen Gastauftritt von Hexer Geralt in einem anderen Spiel an. Auf Twitter streuen die Entwickler nun weitere Brotkrumen und kündigen an, dass heute ein Geheimnis gelüftet wird.

Kaer Morhen’s old stones have witnessed many battles... Once more they'll feel the sting of sparks as blades collide... Check back tomorrow. — The Witcher (@witchergame) March 14, 2018

"Kaer Morhens alte Gemäuer haben viele Schlachten erlebt ... Einmal mehr werden sie den Stich der Funken spüren, wenn Klingen sich kreuzen ... Schaut morgen wieder vorbei."

Eine Kooperation mit Bandai Namco für einen Gastauftritt im kommenden Soul Calibur 6 gilt am wahrscheinlichsten. Darauf ausgelegt, könnte die ehemalige Hexer-Ausbildungsstätte Kaer Morhen also die neue Arena sein, in der sich Geralt mit den anderen Kämpfern duellieren wird.

Da die Soul Calibur-Reihe innerhalb des Beat'em Up-Genres für die oft bewaffneten Charaktere bekannt ist, passt auch die explizite Erwähnung von Klingen. Sobald CD Projekt Red näheres verkündet hat, aktualisieren wir diesen Artikel.