Wolfenstein 2: The New Colossus - Multiplayer würde laut den Entwicklern nur der Story schaden

Wolfenstein 2: The New Colossus kommt wie seine direkten Vorgänger ebenfalls ohne Multiplayer-Modus daher. Dabei handelt es sich allerdings um eine ganz bewusste Entscheidung von Machine Games, die der Meinung sind, dass ein derartiger Zusatz dem Spiel nur schaden würde. Der Fokus liegt dem Narrative Designer Tommy Tordsson Björk zufolge nach wie vor eindeutig darauf, das bestmögliche Singleplayer-Erlebenis zu schaffen. Ein Multiplayer-Modus würde nur ablenken, Ressourcen verschwenden und das Gesamtbild verwässern. (via Gamesindustry)

"Die einzige Art, wie wir diese super-immersiven, narrativen Erfahrungen kreieren können, ist, wenn wir uns einzig und allein auf den Singleplayer konzentrieren. Eine Multiplayer-Komponente in diesem Arbeitsprozess zu haben, würde es einfach nur alles verwässern. Das ist die Gefahr, wenn du versuchst, zwei Dinge gleichzeitig zu tun."

"Wir behalten unsere Köpfe beieinander und fokussieren uns darauf, ein wirklich gutes Singleplayer-Spiel zu machen. Unser Ding durchzuziehen ist das, was das Spiel großartig macht."

Der Narrative Designer von Wolfenstein 2 versteht das Spiel sowieso gar nicht so sehr als First Person-Shooter, sondern vielmehr als ein Action-Adventure. Es gebe einfach sehr viel mehr darin, als einfach nur um sich zu schießen. Tommy Tordsson Björk erklärt auch noch einmal, dass der Machine Games-Titel eigentlich nicht als gesellschaftlicher Kommentar gedacht sei und die Nazi-Thematik aktueller ist, als es den Entwicklern lieb sei. Beim Schreiben der Story habe man eigentlich etwas Zeitloses erschaffen wollen.

