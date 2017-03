Wootbox »Crew« im April - Nerd-Teams, vereint euch!

Arbeit, Chef und Kollegen gegen ein aufregendes Abenteuer eintauschen, in Begleitung der abgefahrensten und verrücktesten Figuren, welche die Geek-Kultur jemals hervorgebracht hat - das ist doch mal eine verlockende Vorstellung!

Die Wootbox »Crew« hat das Ticket, um sich den symbolträchtigsten Teams der bekannten Videospiel-, Serien- und Manga-Universen anzuschließen! Auf dem Programm: wütende Debatten mit Sheldon und Leonard über die Gesetze der Quantenphysik, die Suche nach dem »braunen Ton« mit Cartman, Bootsattacken in Begleitung des Jarls von Kattegat und eine Schatzjagd nach dem One Piece unter dem Kommando von Strohhut!

Im April hält das Wootbox-Team außerdem eine große Überraschung für Abonennten bereit! Jeder zehnte Wooter hat die Chance, in seiner Box eine spezielle Figur im Wert von 24,90 Euro zu finden. Die Produkte in der Wootbox von April haben somit also einen Gesamtwert von 61 bis 70,90 Euro!

