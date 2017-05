World of Tanks - Wargaming entschuldigt sich bei YouTuber für Takedown-Drohung

World of Tanks

Die World of Tanks-Macher Wargaming rudern zurück und entschuldigen sich beim Streamer SirFoch. Zuvor hatten sie dem Community Contributor und YouTuber noch damit gedroht, ein Video von ihm offline nehmen zu lassen, und zwar aufgrund von Urheberrechtsverletzungen. Der Knackpunkt war bei dem Video aber eigentlich ein anderer: SirFoch kritisiert darin einen neuen World of Tanks-Panzer aufs Schärfste und schimpft über Wargaming. (via Gamasutra)

Nach der Drohung, ihn aus Wargamings YouTuber-Partner-Programm zu schmeißen und sein Video offline nehmen zu lassen, entfernte SirFoch die Inhalte freiwillig (selbstverständlich hat das Video aber einfach jemand anderes wieder hochgeladen). Stattdessen veröffentlichte er ein neues Video, in dem er die Angelegenheit erklärt. Auch Screenshots der Wargaming-Nachrichten an SirFoch samt der Drohungen sind an die Öffentlichkeit gelangt.

Update, WG has apologized for threatening with DMCA take down and hopefully I can shift this drama back to making WoT better in the future.