Games with Gold wird nicht durch Xbox Game Pass ersetzt.

Wer eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft besitzt, erhält unter anderem pro Monat vier Gratis-Spiele für Xbox One und Xbox 360. Im März 2017 zum Beispiel gibt es Layers of Fear, Evolve: Ultimate Edition, Borderlands 2 und Heavy Weapon. Dieses Games with Gold-Programm bleibt auch in Zukunft bestehen, wird durch den gestern angekündigten Xbox Game Pass-Service also nicht ersetzt. Das verriet Mike Ybarra, seines Zeichens Corporate Vice President für Xbox und Windows, via Twitter.

Games with Gold continues. Xbox Game Pass is not a replacement for that. Great games and benefits with Gold continue. #Xbox — Mike Ybarra (@XboxQwik) February 28, 2017

Bei Xbox Game Pass handelt es sich um eine Spiele-Flatrate, die Xbox One-Usern noch ab diesem Frühjahr für knapp 10 Euro uneingeschränkten Zugriff auf über 100 Xbox One- und abwärtskompatible Xbox 360-Spiele geben soll. Anders als PlayStation Now ist der Service von Microsoft aber kein Streaming-Dienst. Stattdessen laden Xbox Game Pass-Besitzer die Spiele auf ihre Xbox One herunter und dürfen sie sowohl on- als auch offline spielen.

Erste User schlagen übrigens vor, Xbox Game Pass, EA Access, Xbox Live Gold und einen Musik-Streaming-Dienst in einem neuen Online-Service namens ALL IN zu bündeln.

@XboxQwik Can we get a new XBL Program called ALL IN and get game pass, EA access, XBL and a music streaming service at discounted rates? — Tohellnbak (@Tohellnbak) March 1, 2017

Hättet ihr Interesse an einem derartigen Online-Dienst, der die XBL-Services vereint?