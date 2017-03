Der Xbox-Store bekommt dank des Xbox Live Creator-Programms bald wohl Zuwachs

Microsoft hat im Rahmen der Game Developers Conference das neue Xbox Live Creators Program enthüllt. Es soll zukünftig allen Entwicklern ermöglichen, ihre Spiele über den Xbox Store zu veröffentlichen, so dass sie auf Xbox One und Windows 10-PCs verfügbar sind. Zunächst läuft das Ganze erstmal testweise und nur mit einigen wenigen Entwicklern, bald sollen die Pforten aber komplett geöffnet werden.

Das könnte eine ganze Flut an (kuratierten) neuen Spielen bedeuten und stellt besonders für Indie-Developer eine gute Nachricht dar: Ihre Spiele werden dann auf unkomplizierte Art und Weise Teil des Xbox Store-Katalogs – weithin sichtbar auf Millionen von Konsolen und Windows 10-Computern. Außerdem vereinfacht das Xbox Live Creators Program auch PC-Entwicklern, ihre Spiele auf die Xbox zu bringen und umgekehrt.

Bald sollen also alle dazu in der Lage sein, Universal Windows Platform-Games zu entwickeln und Xbox Live-Features zu implementieren. Bis auf die Erfolge stehen auch alle Funktionen des Services zur Verfügung, wie zum Beispiel Statistiken, Leaderboards, Live-Sign-In oder Anbindung an Social Media. Die über das Xbox Live Creators Program veröffentlichten Spiele erscheinen in einer eigenen Sektion des Stores, wenn es soweit ist.

Die Öffnung für alle soll laut Microsoft "bald" erfolgen, hier könnt ihr euch für das Entwickler-Preview anmelden.

