Xbox Live - Das nächste Update ist da & bringt neue Turnier-Funktionen

Das neue Xbox Live-Update ist da.

Nachdem die Xbox Live-Neuerungen bereits in Microsofts Insider-Programm getestet wurden, kommen jetzt alle in den Genuss der neuen Möglichkeiten. Das Update für Xbox One und Windows 10-PCs bringt unter anderem die Arena- beziehungsweise Turnier-Funktion sowie das ebenfalls bereits vorgestellte, neue Party-Overlay.

Xbox Live-Nutzer sehen auf der Killer Instinct-Seite jetzt den neuen Turnier-Reiter und können auch selbst Turniere erstellen. Nachdem alles eingestellt ist und eine Beschreibung angefertigt wurde, könnt ihr euer selbst erstelltes Turnier zum Beispiel über den Aktivitäten-Feed eures Clubs bewerben.

Die Gruppen suchen-Funktion hat jetzt Benachrichtigungen und die entsprechenden Posts können auch über Nachrichten und euren eigenen Aktivitäten-Feed geteilt werden. Dann spendiert Microsoft auch noch neue Filter-Optionen bei den Gaming-Streams und verspricht, dass die Dolby Access-App ebenfalls bald für die Xbox One kommt.

Was fehlt euch beim Update? Worüber freut ihr euch am meisten?

