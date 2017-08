Xbox Live Gold - Forza 5, Battlefield 3 & weitere Gratis-Spiele im September

Die neuen Gratis-Spiele für Kunden von Xbox Live Gold sind da. Diesen Monat dürfen sich Abonnenten des Online-Services unter anderem auf Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition und das Teenage-Abenteuer Oxenfree freuen. Die volle Liste an Spielen und wann ihr auf diese zugreifen könnt findet ihr unten.

Xbox One

Xbox 360 (Mit Xbox One kompatibel)

Hydro Thunder Hurricane (1. - 15. September)

Battlefield 3 (16. - 30. September)

Was haltet ihr vom Aufgebot?