Xbox Live Gold im Dezember 2017 - Erste Gratis-Spiele für Xbox One & Xbox 360 jetzt verfügbar

Xbox Live Gold-Mitglieder dürfen heute nicht nur das erste Türchen ihres Adventskalenders öffnen, sondern auch den Xbox Live Store. Mit Warhammer: The End Times - Vermintide für die Xbox One und Child of Eden für die Xbox 360 stehen ab heute nämlich die ersten Gratis-Spiele des Xbox Games with Gold-Aufgebots für den Monat Dezember 2017 zum Download bereit.

Bis zum 15. Dezember 2017 habt ihr außerdem die Möglichkeit, euch Telltales Episoden-Adventure Tales from The Borderlands kostenlos zu schnappen. Das Spiel war Teil des November 2017-Aufgebots, wurde aber verlängert. Hier findet ihr alle Gratis-Spiele in der Übersicht:

Xbox Games with Gold: Gratis-Spiele im Dezember 2017

Xbox One

Warhammer: The End Times - Vermintide (1. bis 31. Dezember 2017)

Tales from The Borderlands (bis 15. Dezember 2017)

Back to the Future: The Game - 30th Anniversary Edition (16. Dezember - 15. Januar 2018)

Xbox 360

Ist für euch diesen Monat etwas dabei?

