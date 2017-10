Der Oktober ist da, was nicht nur bedeutet, dass der Herbst jetzt endgültig Einzug gefunden hat, sondern auch, dass wir uns als Xbox Live Gold-Mitglieder endlich die ersten kostenlosen Xbox One und Xbox 360-Spiele des aktuellen Xbox Live Gold-Aufgebots herunterladen können.

Für die Xbox One dürfen wir uns ab sofort bis zum 31. Oktober 2017 Gone Home schnappen, Fullbrights stimmungsvolles, herzzerreißendes Adventure, in dem wir als Kaitlin Greenbriar nach einer langen Reise nach Hause kommen und unser gespenstisch leeres Familienhaus erkunden. Xbox 360-Spieler mit Xbox Live-Gold-Mitgliedschaft dürfen sich hingegen auf Rayman 3D freuen, das ebenfalls bis zum 31. Oktober 2017 kostenlos verfügbar ist.

Gone Home - Screenshots ansehen

Xbox Games With Gold: Gratis-Spiele im Oktober 2017

Xbox One

Xbox 360