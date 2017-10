Xbox One - 12 Spiele der Original-Xbox aufgetaucht, die angeblich per Abwärtskompatibilität kommen

Microsoft betont immer wieder, wie wichtig das Feature der Abwärtskompatibilität ist. Es gehe dem Konzern unter anderem darum, die Evolutions-Geschichte der Videospiele zu bewahren und verfügbar zu halten. Auch die Abwärtskompatibilität von Xbox One und Xbox One X kann dazu einen Beitrag leisten: Noch in diesem Jahr sollen die ersten Spiele der Original-Xbox auf der neuesten Konsolen-Generation gespielt werden können.

Offiziell bestätigt hat Microsoft bisher nur zwei Titel (Fuzion Frenzy und Crimson Skies) und offiziell wurde bereits bekannt gegeben, dass der Katalog recht klein bleiben wird. Im Netz tauchen jetzt allerdings vermehrt Gerüchte auf, dass es zu Beginn insgesamt immerhin 12 Spiele sein sollen.

Der Reddit-Nutzer HiPanda123 hat innerhalb von Xbox Live die Game-Hubs zu den Original-Xbox-Spielen King Of Fighters: Neowave, Dead to Rights, Red Faction II, Crimson Skies und Fuzion Frenzy entdeckt. Auf Twitter verbreitet der Account WalkingCat währenddessen einen Screenshot, auf dem insgesamt sogar 12 Spiele zu sehen sind. Darunter befinden sich Psychonauts, Pirates! und Star Wars: Knights of the Old Republic. Offiziell bestätigt ist außer Fuzion Frenzy und Crimson Skies aber noch keiner dieser Titel.

Hier die komplette Liste:

Es könnte gut sein, dass sich die Gerüchte bewahrheiten. Einige der genannten Spiele können bereits über die Xbox 360 gespielt werden, was es erleichtern dürfte, die Titel auch auf die anderen, neueren Xbox-Konsolen zu bringen. Die Aufzählung solltet ihr allerdings noch mit Vorsicht genießen, bis es eine offizielle Ankündigung dazu gibt.

Was davon ist euer Favorit? Welche Spiele fehlen noch?