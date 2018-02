Xbox One - Testphase für 1440-Support beginnt in Kürze

Für Xbox One-Besitzer mit einem 1440p-Display gibt es Grund zur Freude. Kevin Gammill, Microsofts Xbox Platform Partner Group Program Manager, hat auf Twitter angekündigt, dass schon "sehr bald" die Testphase für den Support der 1440p-Auflösung beginnt. Diejenigen, die in "Early Preview-Kreisen" verkehren, bekommen in Kürze ein entsprechendes Update.

Auf der Xbox One X werden Inhalte momentan auf 1080p herunterskaliert, was beeindruckende Ergebnisse auf Full HD-Displays erzielen kann. Eine Skalierung auf 1440p ist bisher aber nicht möglich gewesen, wodurch hier mit der geringeren Auflösung Vorlieb genommen werden musste.

Many questions recently around the timing of our 1440p support. Those of you in our early preview ring should be pleasantly surprised very soon if you have an Xbox One S or Xbox One X.