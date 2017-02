Xbox One - 2017 erscheinen mehr Exklusivtitel als 2016, sagt Xbox-Chef

Die Xbox One erhält 2017 mehr Exklusivspiele als 2016.

Xbox-Boss Phil Spencer zufolge sollen in diesem Jahr für die Xbox One mehr Exklusivtitel erscheinen als noch im vergangenen Jahr. Das zwitscherte Spencer auf Twitter.

Demzufolge dürfen sich Fans zudem auf eine "großartige Vielfalt" an Spielen und sogar auf eine "neue IP" freuen. Bevor euch jetzt der Atem stockt: Damit hat der Xbox-Boss Rares Action-Adventure Sea of Thieves gemeint.

Wir erinnern uns: 2016 erblickten unter anderem die Exklusivtitel Gears of War 4, Quantum Break, Forza Horizon 3 und Recore das Licht der Xbox-One-Welt. Nach der Einstellung von Scalebound befinden sich für 2017 neben Sea of Thieves noch Crackdown 3, Cuphead und State of Decay 2 in der Exclusive-Pipeline.

@nightygale @GAF_Hoje0308 @Tenkay23 @ShayneCollins38 Yes, I'm not announcing new games on Twitter tonight, sorry. @SeaOfThieves is new IP.