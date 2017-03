Xbox One - Backwards Compatibility-Programm um vier Xbox 360-Spiele erweitert

Street Fighter 4 ist ab sofort auch auf der Xbox One spielbar.

Microsoft baut das Backwards Compatibility-Programm stetig aus. Inzwischen könnt ihr mehr als 300 Xbox 360-Titel auf der Xbox One spielen. Vor kurzem kamen unter anderem Assassin's Creed Rogue, Borderlands 2 und GTA 4 hinzu. Nun erweitert Microsoft das Backwards Compatibility-Programm der Xbox One um vier weitere Spiele.

Wie Larry "Major Nelson" Hryb via Twitter bekannt gibt, zählen zur Liste der abwärtskompatiblen Spiele ab sofort auch Luxor 2, Madballs Babo: Invasion, Poker Smash und Street Fighter 4 - ersten Usern zufolge handelt es sich hierbei um die Vanilla-Version des Beat 'em up und nicht etwa Super beziehungsweise Ultra Street Fighter 4.

STREET FIGHTER IV, Luxor 2, Poker Smash & Madballs Babo:Invasion are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/mevgZ0xdqF — Larry Hryb ? (@majornelson) March 16, 2017

Allerdings erklärte ein Xbox-Manager erst kürzlich, dass Microsoft nicht alleine darüber entscheidet, wann welche Xbox 360-Spiele Teil des Backwards Compatibility-Programms werden. Der Konsolenhersteller müsse etwa die Pläne von Third Party-Publishern berücksichtigen oder veraltete Verträge neu aushandeln, was in den meisten Fällen ein langwieriger Prozess sei.

Welche 360-Titel wollt ihr auf der Xbox One Spielen?