Xbox One - Holiday Update mit neuen Online-Features ist jetzt verfügbar

Xbox One - E3-Trailer zeigt Wireless-Controller mit individualisierbaren Farben

Wie Microsoft bekannt gegeben hat, ist das Holiday Update für die Xbox One und die Xbox App seit heute verfügbar. Das Update liefert gleich eine ganze Reihe an neuen Features – besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Multiplayer-Funktionen.

Xbox One - Neues Update verbessert deutsche Spracherkennung für »Cortana«

Looking For Group

LFG unterstützt euch dabei, in jeder Situation genau die richtigen Mitspieler zu finden – und das gilt für alle Xbox One-Spiele. Dazu müsst ihr lediglich eine entsprechende Suchanfrage posten, die ihr über diverse Einstellungen individualisieren könnt. Alternativ durchforstet ihr auch die Anfragen anderer Spieler und helft ihnen, zum Beispiel alle 50 Wellen im Horde-Modus von Gears of War 4 auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad durchzustehen. Welche Möglichkeiten Looking for Group im Detail bietet, erklärt euch der folgende Walkthrough.

Clubs auf Xbox Live

Dank Clubs könnt ihr öffentliche, private oder sogar versteckte Online-Communities gründen oder ihnen beitreten. Unter anderem legt ihr als Administrator einer Gruppe Hintergrund- sowie Profilbild fest und definiert Regeln beziehungsweise zusätzliche Angaben über Tags. Auf diese Weise gebt ihr möglichen Mitgliedern etwa zu verstehen, dass Mikrophone keine Pflicht sind oder dass nur kinderfreundliche Inhalte gepostet werden dürfen. Mehr Informationen zu den Clubs auf Xbox Live entnehmt ihr dem folgenden Walkthrough.

Xbox One - Neues Insider-Programm gibt exklusiven Zugang zu Spielen, Apps & Updates

Neben diesen Neuerungen bringt das Holiday Update für die Xbox One und die Xbox App unter anderem auch noch Gruppennachrichten sowie Achievement Rarity. Dieses Feature zeigt euch an, wie selten eure jeweiligen Achievements sind. Ein umfangreiches Q&A zum Holiday Update für Xbox One und die Xbox App findet ihr hier.

Wie gefallen euch die Neuerungen des Holiday Updates?

Alle 9 Bilder ansehen