Xbox One - Analyst erklärt, wieso Microsoft so wenig First Party-Exklusivtitel hat

Während Sony zum Beispiel mit Horizon Zero Dawn aufgetrumpft hat und Nintendo sowohl Zelda: Breath of the Wild als auch Super Mario Odyssey in petto hatte, sieht es bei Microsoft deutlich finsterer aus. Zumindest, was große First Party-Spiele, Exklusivtitel und neue IPs angeht. Scalebound und Fable Legends wurden eingestampft, Halo und Gears of War besitzen nicht mehr so viel Zugkraft wie früher und neue Marken wie Quantum Break oder Sunset Overdrive bleiben hinter den Erwartungen zurück. Gamingbolt hat beim IDC-Research Director für Gaming und VR/AR – Lewis Ward – nachgefragt, woran das liegt. Der Analyst antwortet folgendermaßen:

"Microsoft hat nicht so ein großes Spieleentwicklungs-Studioteam im Haus wie Sony oder Nintendo und hat auch nicht so eine lange Geschichte beim Produzieren von First Party-Entertainment-Produkten und -Services. Sie haben ein paar massive Franchises wie Halo und Gears of War und Minecraft und so weiter, aber Microsofts Strategie war für lange Zeit, Indie-Studios zu suchen und mit großen Third Party-Studios zusammen zu arbeiten, um exklusiven Content zu erhalten."