Xbox One - Microsoft enthüllt neuen Controller im Militär-Look

Die Xbox One bekommt einen neuen Controller verpasst. Microsoft enthüllt den Xbox-Wireless Controller in der Combat Tech-Special Edition. Das Design fällt dem Namen entsprechend militärisch aus: Der Controller erscheint in einem dunklen Tarn-Grün und kommt mit orangefarbenen Akzentuierungen sowie einigen Mustern und einer Gummierung auf der Rückseite für mehr Grip daher.

Xbox One-Controller in der Combat Tech Edition

Bei der Combat Tech-Special Edition ändert sich außer der Farbe, den Akzentuierungen, den Mustern sowie der Gummierung nichts im Vergleich zu den Vorgängern. Wie bereits der Recon Tech- und der Patrol Tech-Controller verfügt auch die neue Combat Tech-Edition über einen 3,5mm-Kopfhöreranschluss und Bluetooth. Dank des Button Mapping-Features dürfen wir die Tasten des Controllers ebenfalls frei nach Lust und Laune belegen, wie es uns gefällt.

Neuer Combat Tech-Controller erscheint am 27. März

Die Combat Tech-Special Edition des Wireless-Controllers für die Xbox One (sowie die Xbox One X und den PC) kann im Microsoft-Store bereits vorbestellt werden und kostet hierzulande knapp 65 Euro. Als Veröffentlichungsdatum für das gute Stück gibt Microsoft den 27. März 2018 an. Wenn Sea of Thieves am 20. März erscheint, könnt ihr also fast direkt mit dem neuen Gamepad in See stechen. Andererseits gibt es dazu auch einen eigenen Sea of Thieves-Controller, der sogar im Dunkeln leuchtet.

Wie gefällt euch die Combat Tech-Special Edition des Controllers?