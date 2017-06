Xbox One - Microsoft hält einige First-Party-Ankündigungen noch zurück

Mit der Ankündigung der Xbox One X auf der E3 2017 hat Microsoft starke neue Hardware-Geschütze aufgefahren. Gesprochen wurde trotzdem hauptsächlich über das vergleichsweise schmale First-Party-Lineup der nächsten Monate - auch wenn das mit unter anderem Forza Motorsport 7, Sea of Thieves und Crackdown 3 mehr als solide ist. Die Intention gab Microsoft selbst zu: hauptsächlich Spiele zu zeigen, die nahe der Fertigstellung sind.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es viele Spiele gibt, die sich aktuell noch in Entwicklung befinden. Das bestätigte jetzt auch Marketing-Chef Aaron Greenberg im Gepräch mit Eurogamer. Es sei eine gute Balance notwendig, um zu entscheiden, wieviele der Titel man schon in einem frühen Status zeigen könne. Jüngstes Beispiel sei Scalebound gewesen, das man schon früh gezeigt hätte, dann letztendlich aber habe einstellen müssen. Nichtsdestotrotz werde aktuell an vielen großen Xbox-Spielen gearbeitet, über die man aktuell noch nicht reden könne und deshalb auch deren Ankündigungen noch zurückhalten würde.

Alle Fakten: Die wichtigsten Infos zur Xbox One X in der Übersicht

Um welche Spiele es sich dabei handelt, kann zwar nur spekuliert werden, liegt andererseits aber auch auf der Hand. Mit einem neuen Halo-Teil (dessen Reveal noch länger auf sich warten lassen wird) rechnen wir ebenso fest wie einem weiteren Ableger aus der Gears of War-Reihe und sicher hat auch Rare nach Sea of Thieves noch etwas im Köcher.

Wann wir mit weiteren Ankündigungen rechnen können, steht aktuell noch nicht fest, eventuell hat Microsoft ja schon für die Gamescom in Köln (22.08. - 26.08) ein paar Überraschungen parat.