Xbox One - Microsoft plant anderen Umgang mit digitalen Spielen, sagt Insider

Dass Microsoft in Zukunft neue Wege gehen will, stellt kein Geheimnis mehr dar. Gerade eben erst hat der neue Xbox-Chef erklärt, das Unternehmen wolle auf die Fans hören und mehr in eigene Spiele investieren. Auch die Plattformen und Ökosysteme von Microsoft sollen in Zukunft verstärkt gefördert werden, wie Xbox Live, Mixer, Xbox Game Pass und so weiter.

Der Industrie-Insider Daniel Ahmad schreibt in einem neuen Blog-Post, dass wir wohl sogar schon sehr bald mehr Details zu den Microsoft-Plänen erfahren: Zunächst hieß es, bereits nächste Woche stehe eine "sehr große Ankündigung" an. Im Post wurde das mittlerweile aber editiert und zu einer einfachen Ankündigung herabgestuft, die jetzt nur noch "eher früher als später" erfolgen soll.

Diese Ankündigung dreht sich anscheinend vor allem darum, wie Microsoft in Zukunft mit digitalen Spielen umgehen will. Zumindest sollen wir durch besagte Enthüllung schon mal einen guten Eindruck davon erhalten, was da auf uns zukommt. Mehr Details verrät der Business-Insider dazu aber leider noch nicht.

Ansonsten gibt Daniel Ahmad noch zu Bedenken, dass die meisten großen Veränderungen und neuen Titel noch eine ganze Weile auf sich warten lassen werden. Microsoft plane bereits für die "nächste Generation", wie auch immer die dann aussehen mag.

Bis zum Beispiel etwas wie das gerüchteweise anstehende Fable 4 erscheine, dauere es noch bis zu der erwähnten, nicht näher spezifizierten neuen Generation. Alles, was vorher kommt, soll allerdings schon darauf hindeuten, was Microsoft da plant.

