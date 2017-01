Xbox One

Wer sich noch an die ersten Marketing-Maßnahmen zur Xbox One erinnern kann, wird vielleicht auch noch das sogenannte "Snap"-Feature vor Augen haben. Hier werden Funktionen und Dienste in eine Seitenleiste an den Rand gepackt und parallel zum Spiel oder zum Film genutzt. Hiermit sollte das "All In One"-Motto der neuen Multimedia-Konsole unterstrichen werden.

Offenbar kam das "Snap"-Feature aber nicht ganz so gut weg und Microsoft hat sich nun dazu entschieden, die Funktion komplett zu streichen und somit die allgemeine Performance der Xbox One zu verbessern.

We replaced Snap to improve multitasking, reduce memory use, improve overall speed, and free up resources going forward for bigger things. — Mike Ybarra (@XboxQwik) January 24, 2017

Das entsprechende Update, das uns auch den "Kopilot"-Modus bringt, soll in ein paar Monaten an den Start gehen.

Werdet ihr das Feature vermissen?