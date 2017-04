Die Xbox One bekommt vielleicht bald einen Refund-Service.

Auf Steam ist es schon länger möglich und offenbar plant jetzt auch Microsoft für die eigenen Plattformen ein Rückerstattungsmodell, das uns unser Geld zurückfordern lässt, wenn wir mit dem Spiel nicht zufrieden sind. Aktuell ist der Service nur für Mitglieder im Insider-Programm verfügbar, die schon vorab Zugriff auf neue Funktionen haben, die für die Xbox One in der Planung sind. (via Polygon)

Mehr: Xbox Game Pass - Über 100 Spiele für 10 US-Dollar: Microsoft kündigt Games-Flatrate an

Falls sich das Modell durchsetzen sollte, dürfen wir in Zukunft Spiele bis zu zwei Wochen nach dem Kauf zurückgeben, sofern wir sie nicht länger als 2 Stunden gespielt haben. DLCs, Season Passes und Add-ons sind von dem Service ausgenommen.

Noch ist der Service nur für Xbox Insider verfügbar.

Es ist jedoch nicht garantiert, dass Microsoft das Rückerstattungsmodell für alle Xbox One-Spieler freischaltet. Wenn es aber dazu kommen sollte, ist das sicher auch ein deutliches Signal an Sony und Nintendo, die gegebenenfalls darauf reagieren müssen.

Was haltet ihr von der Idee?