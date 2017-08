Xbox One X - Microsoft vergleicht Konsole lieber mit High End-PCs als mit PS4 Pro

Der Release von Microsofts neuer Konsole nähert sich mit großen Schritten. Grund genug für Microsoft, nochmals kräftig die Werbetrommel zu rühren und die Power der Xbox One X in den Vordergrund zu rücken. Die neuesten Lobpreisungen stammen dementsprechend von Dave McCarthy, seines Zeichens Head of Xbox Operations und General Manager of Xbox Services. Wie dieser ausführt, sei ein (technischer) Vergleich mit der PS4 Pro eher Fehl am Platze. So führt er aus:

"Ich würde eher einen Vergleich [ausgehend von der Xbox One X] mit aktuellen High End-PCs machen. Es gibt einen großen Unterschied mit 40 Prozent mehr Rechenleistung, stabilerer Framerate, dem Framebuffer der all die 4K-Texturen ermöglicht, dem Spatial Audio als Premium Bonus...Es ist wirklich eine 'Top-End Erfahrung'."

Mehr: Xbox One X - Direkte Grafik-Vergleiche sollen Spieler von der 4K-Konsole überzeugen

McCarthy geht dabei aber sogar noch einen Schritt weiter. So behauptet er, dass die PS4 Pro wenn schon mit der Xbox One S verglichen werden müsse. Der Xbox-Chef führt aus:

"An einigen Stellen halte ich sogar die Xbox One S [mit der PS4 Pro] für vergleichbar, zum Beispiel in Sachen HDR Gaming, 4K Video Streaming und 4K Blu-ray-Support. Es gibt nur zwei Konsolen auf der Welt, die 4K Blu-ray unterstützen, und es sind beide Xbox Ones - die Xbox One S und die Xbox One X."

Mehr: PS4 Pro - Xbox-Chef hält nichts von Sticheleien gegen Sony

Wie stark Microsofts neue Konsole wirklich ist, werden wir spätestens am 7. November erfahren, wenn die Xbox One X in den Ladenregalen steht.

Was haltet ihr von der Aussage? Nachvollziehbarer Vergleich oder Marketing-Gewäsch?