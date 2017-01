Xbox One - Microsoft will trotz Scalebound-Ende weiterhin Risiken eingehen

Scalebound wurde letztes Jahr noch auf Gamescom und der E3 gezeigt

Scalebound wurde letztes Jahr noch auf Gamescom und E3 gezeigt, erscheint jetzt aber leider doch nicht. Das heißt aber nicht, dass es der Xbox One an sich deswegen schlecht ginge oder man bei Microsoft keine Risiken mehr eingehen wolle. Zumindest lauten so entsprechende Aussagen des Xbox-Chefs Phil Spencer.

Dieser hatte sich zuvor bereits persönlich für die Einstellung von Scalebound entschuldigt und angegeben, dass es so insgesamt besser für alle Xbox One-Spieler sei. Aktuell twittert Phil Spencer viel und stellt sich dem Fan-Feedback in den sozialen Medien. Dort heißt es unter anderem auch:

"Ich weiß, dass wir Risiken eingehen müssen. Mir ist klar, dass das jetzt wahrscheinlich etwas hohl klingt, aber ich stimme zu."

@LeoCasablancas @aarongreenberg @Xbox Good feedback, I know we have to take risks, I realize right now probably sounds hollow but I agree — Phil Spencer (@XboxP3) January 11, 2017

Außerdem wolle Microsoft auch zukünftig weiter Third Party-Entwickler unter Vertrag nehmen und deren Spiele auf die Xbox One bringen.

"Ich werde es nicht aufgeben, Projekte von Indie-Studios unter Vertrag zu nehmen, aber ich stimme dem zu, dass interne First Party-Studios am wichtigsten sind."

@DevinKyleO I won't abandon signing independent studio projects but I agree 1st party internal studios are critical. — Phil Spencer (@XboxP3) January 11, 2017

In dem Tweet, in dem sich Phil Spencer auch für die Einstellung der Arbeit an Scalebound entschuldigt, heißt es außerdem:

"Ich möchte, dass alles, was wir anfangen, auch großartig wird, Risiken eingeht und Diversität schafft."

@XboxPY15 It hurt me as well and to the community I apologize. I want everything we start to turn out great, to take risks, create diversity — Phil Spencer (@XboxP3) January 11, 2017

Brancheninsider Shinobi sieht die Sache aber anders und beklagt, dass man bei Microsoft eben nur noch sehr wenig Risiken eingehen würde. Was die Xbox bräuchte, seien seiner Meinung nach neue IPs und waghalsige Vorstöße, wie es zum Beispiel mit Sea of Thieves funktionieren könnte. Hier könnt ihr einen Foren-Beitrag von Shinobi lesen.