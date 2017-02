Xbox One - Noch mehr Controller-Vielfalt mit diesen beiden Farben

Die beiden neuen Controller-Farben Ocean Shadow und Winter Forces.

Wenn es um die Farbvielfalt von Controllern geht, hat Microsoft im direkten Vergleich mit der Konkurrenz mittlerweile eindeutig die Nase vorn. Regelmäßig gibt es neue Muster und Farbkombinationen, in den USA kann man sich mittlerweile sogar seine eigenen Xbox-Controller designen.

Und die Auswahl wird noch ein bisschen größer. Über Xbox Wire hat Microsoft zwei neue Controller-Farben vorgestellt. Die "Ocean Shadow Special Edition" geht von einem mattschwarz im oberen Bereich in ein hellblaues Metallic-Finish über. Die Buttons, das D-Pad und die Trigger sind in schwarz gehalten, die Beschriftung der Feuerknöpfe blau.

Mehr: Microsoft will Xbox One noch "viele Jahre" unterstützen

Die "Winter Forces Special Edition" ist der neueste Spross aus der Forces-Controller-Serie, von der es bereits drei Varianten gibt. Hauptsächlich in grau und weiß gehalten hat der Controller auf der Vorderseite und den Griffhörnern ein Camouflage-Muster, die Aufschrift auf den Knöpfen ist grau.

Beide Controller sind mit allen Xbox One-Konsolen kompatibel und bieten wie der Standard-Controller verbesserte Wireless-Reichweite und eingebautes Bluetooth. In den USA kommen die neuen Controller am 7. Februar für knapp 70 Dollar auf den Markt, ein Release in Deutschland wird höchstwahrscheinlich kurze Zeit später erfolgen.

Wie findet ihr die neuen Controller-Farben?

Alle 5 Bilder ansehen