Xbox One S

Xbox-Chef Phil Spencer musste auf einen Flug nach Japan warten und hat zum Zeitvertreib Fragen von Twitter-Usern beantwortet. Unter anderem lässt der Chef der Xbox-Abteilung Microsofts noch einmal durchblicken, dass er nicht viel vom immer wieder heraufbeschworenen Konkurrenzkampf zwischen Microsofts Xbox One und Sonys PS4 hält. Gaming sei sehr viel mehr als nur ein Wettrennen zweier Konsolen.

@Nick_Doran @XBX4LFE Gaming not race btw 2 consoles. Good games aren't weapons vs other plats, We work 2 make Xbox/Win10 great places 2 play — Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2017

Nichtsdestotrotz hält offenbar auch Phil Spencer gute Exklusivtitel für wichtig. Er freue sich aber über jedes Spiel, wenn es gut sei – egal, auf welcher Plattform es veröffentlicht wird. Spiele seien seiner Meinung nach keine Waffen im Kampf gegen andere Konsolen. Wenn Titel wie Horizon: Zero Dawn, Overwatch, Zelda: Breath of the Wild, Forza Horizon 3 oder Civilization VI erscheinen, sei das immer gut für die Industrie als Ganzes. Solche Spiele sollten gefeiert werden:

@EHawkinz Good games shipping are positive for industry. FH3, Zelda BotW, Civ6, HZD, Overwatch etc all make gaming better, celebrate them. — Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2017

Darüber hinaus erklärt der Xbox-Chef auch noch, wieso sich Microsoft aus dem Handheld-Geschäft herausgehalten habe: Man war dort offenbar der Überzeugung, dass Mobile Gaming von Smartphones dominiert werden würde.

@davidfraley27 Our view was that phones would take almost all of the mobile gaming market mostly. — Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2017

Dennoch lobt Phil Spencer Nintendo für deren Hybrid-Ansatz, den die Nintendo Switch verfolgt. Es sei immer gut, bestehende Konventionen in Frage zu stellen.

@Timotheos19 @davidfraley27 And I love what Nintendo does with their HW, they always push against convention. Good for the industry. — Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2017

Wie steht ihr zu den einzelnen Punkten?

