Xbox One S 1 TB im Bundle mit Sea of Thieves - Jetzt vorbestellen und zum Release loslegen

Ahoi, ihr Landratten! Es gibt einen neuen Schatz, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Im Microsoft-Store könnt ihr nun die Xbox One S 1 TB im Bundle mit Sea of Thieves vorbestellen. Somit verpasst ihr den Release garantiert nicht und könnt pünktlich in See stechen.

Neben der Konsole und dem Spiel enthält das Bundle außerdem eine einmonatige Mitgliedschaft für Xbox Live Gold und einen Monat für den Xbox Game Pass.

Die Xbox One S verfügt einen verbesserten Xbox One-Controller, ist schlanker als die originale Xbox One und ist zudem ein vollwertiger 4K-Blu-ray-Player.

Sandro konnte bereits die Release-Version von Sea of Thieves spielen und klärt in seiner Vorschau, ob es den Traum vom Piratenleben erfüllt. Hier stellt sich natürlich vor allem die Frage nach dem Langzeit-Spielspaß.

Das Bundle erscheint am 20. März und ihr könnt es jetzt für 299,99 Euro vorbestellen.

Xbox One S 1TB Bundle mit Sea of Thieves für 299,99 Euro

Sea of Thieves-Controller & Xbox Game Pass

Wer bereits eine Xbox One S besitzt, kann sich dennoch stilecht auf das Piratenspiel vorbereiten. Ab sofort ist der Xbox One Wireless-Controller im speziellen Sea of Thieves-Design erhältlich. Dieser kostet euch 69,99 Euro und ihr erhaltet mit ihm den exklusiven Ferryman Clothing Set-DLC.

Xbox One Wireless-Controller im Sea of Thieves-Design für 69,99 Euro

Darüber hinaus wird Sea of Thieves zum Release im März Teil des Xbox Game Pass. Das Spiele-Abonnement gibt euch Zugriff auf über 100 Spiele. Neben dem Piratenspiel erhaltet ihr im kommenden Monat auch Zugriff auf Rise of the Tomb Raider und Super Lucky's Tale.

Xbox Game Pass für 9,99 Euro pro Monat