Xbox One S 1TB + Ghost Recon: Wildlands für nur 279 Euro - Aktuelle Bundle-Angebote bei Saturn & Amazon UK

Ghost Recon: Wildlands gibt es aktuell im attraktiven Bundle mit der Xbox One S

Veröffentlichungen neuer Spiele dienen häufig auch als Möglichkeit, neue Konsolen-Bundles zu schnüren. So ist es nun auch bei Ghost Recon: Wildlands der Fall. Bis zum 31. März bekommt ihr bei Saturn die Xbox One S 1TB inklusive Ghost Recon: Wildlands für nur 279 Euro. Unter anderem ist die Xbox One S ein vollwertiger 4K-Blu-ray-Player und verfügt über HDR. Zudem ist sie natürlich auch schlanker als die ursprüngliche Xbox One.

Xbox One S 1TB + Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands für nur 279 Euro bei Saturn

Bei Amazon UK bekommt ihr für rund 50 Euro mehr zwei weitere Spiele dazu. Dort gibt es die Xbox One S 1TB mit Ghost Recon: Wildlands, Forza Horizon 3 und Halo Wars 2 für attraktive 322 Euro inklusive Versandkosten. Ihr könnt euch bei Amazon.co.uk ganz einfach mit eurem vorhandenen Amazon-Account einloggen. Bezahlen müsst ihr allerdings per Kreditkarte. Stellt dabei dann die Kreditkarte auf Britische Pfund, da ihr bei einer Zahlung in Euro einen höheren Endpreis erhalten würdet.

Xbox One S 1TB + Forza Horizon 3, Ghost Recon: Wildlands, Halo Wars 2 für 322 Euro

Es gibt aber auch noch zwei weitere Bundles bei Amazon UK zum gleichen Preis. Dabei könnt ihr euch entweder für FIFA 17 oder Gears of War 4 anstatt von Forza Horizon 3 entscheiden.