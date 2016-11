Xbox One (S) Bundles - Die besten Black Friday-Angebote auf Amazon

Xbox One (S) Bundle gibt's im Black Friday Sale zum kleinen Preis.

Es ist Black Friday Sale! Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat oder sich ohnehin eine Xbox One (S) zulegen wollte, bislang aber auf das richtige Angebot gewartet hat, sollte einen Blick auf die aktuellen Deals bei Amazon, Media Markt und Saturn werfen - dort gibt's nämlich im Preis reduzierte Bundles mit Battlefield 1, FIFA 17 oder Gears of War 4.

Dabei lohnt es sich vor allem, bei Amazon die Tages-Angebote zu beobachten. Heute gibt's zum Beispiel die Xbox One S mit 500GB-Festplatte mit den Spielen Forza Horizon 3 und FIFA 17 für nur 249 Euro (hier geht's zum Angebot). Die 1TB-Variante mit FIFA 17 wurde um 17 Prozent auf 289 Euro (hier geht's zum Angebot) gesenkt. Durch die hohe Nachfrage werden die Bundles schnell vergriffen sein. Ihr müsst also flott zugreifen.

Aber auch Media Markt und Saturn haben teilweise gute Angebote. So könnt ihr im Red Friday Sale bei Media Markt die Xbox One S mit 1TB und Gears of War 4 für 289 Euro (hier geht' zum Angebot) ergattern. Sollte also bei Amazon die Liefermenge erschöpft sein, könnt ihr hier ein Schnäppchen schlagen.

Xbox One oder Xbox One S?

Interessierte stehen vor der Frage, ob sie sich eine ältere, aber günstigere Xbox One oder gleich die neue Xbox One S zulegen sollen. Letztere ist kleiner und leistungsfähiger als das Original und unterstützt zudem 4K-Auflösung (skaliert) sowie HDR. Alle Xbox-One-Spiele sind jedoch für beide Konsolen-Modelle kompatibel. Ich verweise hier gern auf das ausführliche Testfazit zur Xbox One S von Kollege Tobi.

Alle 9 Bilder ansehen

Xbox One S: Bundle-Angebote bei Amazon

Nachfolgend die Bundles bei Amazon für die Xbox One S.

Xbox One: Bundle-Angebote bei Amazon

Nachfolgend die Bundles bei Amazon für die alte Xbox One:

Weitere Bundle-Angebote bei Media Markt & Saturn

Weitere Bundles für die Xbox One (S) sollen übrigens zu Weihnachten eintreffen.