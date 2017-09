Xbox One S im Bundle mit Destiny 2 ab 249 Euro - Neue Bundles im Microsoft-Store

Destiny 2 ist seit kurzem für PS4 und Xbox One erhältlich. Falls ihr bisher noch nicht zugeschlagen habt und gleichzeitig eine neue Konsole braucht, könnten die neuen Xbox One S-Bundles für euch interessant sein. Diese gibt es im Microsoft-Store zusammen mit Destiny 2. Das Bundle mit der 500 GB Festplatte kostet euch 249 Euro, das Bundle mit der 1 TB Festplatte kostet 299 Euro.

Die Xbox One überzeugt mit ihrem schlanken Design, 4K-Upscaling und dem 4K-Blu-ray-Laufwerk. Damit ist sie ein vollwertiger 4K-Blu-ray-Player. Der Controller wurde ebenfalls leicht verbessert und liegt nun noch besser in der Hand. In unserem Test konnte Destiny 2 bisher absolut überzeugen und wir schätzen, dass es eine Wertung zwischen 84 und 88 Punkten erhalten wird.

Xbox One S + Destiny 2 ab 249 Euro