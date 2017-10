Xbox One S im FIFA 18-Bundle ab 249 Euro - Mit Gears of War 4, Halo Wars 2, Forza Horizon 3 oder Schatten des Krieges inklusive

Aktuell stehen die Chancen gut, besonders kostengünstig eine Xbox One S abzustauben. Microsoft bietet im eigenen Store erneut das beliebte Bundle mit dem brandneuen FIFA 18 an, jedoch habt ihr dieses Mal die Wahl, ob ihr als Zusatztitel Forza Horizon 3 mit in den Warenkorb verfrachtet oder auf eines der alternativen Spiele-Angebote zurückgreift.

Für 249,99 Euro könnt ihr euch beispielsweise die Xbox One S 500 GB im Bundle mit Mittelerde: Schatten des Krieges und FIFA 18 zulegen. Mehr Speicherplatz und eine größere Spiele-Auswahl habt ihr, wenn ihr noch einmal 50 Euro oben drauf packt: Für nur 299,99 Euro gibt es die Xbox One S in der 1 TB-Version mit FIFA 18 im Bundle, als Zusatzspiel könnt ihr euch aber hier zwischen Gears of War 4, Halo Wars 2, Schatten des Krieges oder Forza Horizon 3 entscheiden.

Wer gänzlich auf weitere Spieletitel neben FIFA 18 verzichten will, kann sich das angebotene Paket auch als reines Konsolen-Bundle sichern. Einen Preisnachlass gewährt euch Microsoft hier aber nicht.

Xbox One S + FIFA 18 + ein Spiel nach Wahl ab 249 Euro

Alle Angebote sind ausschließlich online erhältlich und gelten bis zum 6. Oktober 2017 um 23:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht.