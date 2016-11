Xbox One S - Update bringt neue Blu-ray-Funktion

Die Xbox One S unterstützt jetzt weitere Blu-ray-Disc-Formate. Ein neues Update erweitert die Konsole um den entsprechenden Support.

Microsoft hat ein neues Update für die Xbox One S veröffentlicht, dessen Fokus auf der Blu-ray-Funktionalität liegt. Das hat Mike Ybarra, der Engineering-Chef der Xbox-Sparte, per Twitter bekannt gegeben.

Das Update bringt Support für BD-R- und BD-RE-Blu-ray-Datenträger mit. Dabei handelt es sich um einmalig beschreibbare und wiederbeschreibare Formate.

For those asking... yes, Xbox One S will support BD-R and BD-RE. App update should happen today. #Xbox